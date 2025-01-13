Астрологический прогноз на 13 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к любым начинаниям, причем чем серьезнее и масштабнее они будут, тем лучше, поэтому не стоит терять удачный шанс преуспеть в профессиональном отношении.
Символ дня: труба – символ призыва к действиям.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: фиолетовый.
Счастливые камни дня: сапфир, лазурит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, будут протекать в легкой форме и минуют без последствий, но обратиться к врачу все-таки необходимо.
Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, раздражающие кишечник: кислые овощи и фрукты, копчености, соль, маринады и специи.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки.
Магия и мистика дня: гадание даст ответ на любой – даже очень сложный – вопрос.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому не стоит сосредотачиваться на их сюжете.
Табу дня: нежелательно проводить день в праздности – звездам это может не понравиться
Цитата дня: "Все мы любим себя, больше чем других, но прислушиваемся к чужому мнению, больше чем к собственному" (Марк Аврелий).
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