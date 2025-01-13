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Астрологический прогноз на 13 января

Астрологический прогноз на 13 января

Труба - символ дня / Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к любым начинаниям, причем чем серьезнее и масштабнее они будут, тем лучше, поэтому не стоит терять удачный шанс преуспеть в профессиональном отношении. 

Символ дня: труба – символ призыва к действиям. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: фиолетовый. 

Счастливые камни дня: сапфир, лазурит. 

За какую часть тела отвечает: кишечник. 

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, будут протекать в легкой форме и минуют без последствий, но обратиться к врачу все-таки необходимо. 

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты, раздражающие кишечник: кислые овощи и фрукты, копчености, соль, маринады и специи.  

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки. 

Магия и мистика дня: гадание даст ответ на любой – даже очень сложный – вопрос. 

Сны дня: сны нынешней ночи не несут важной информации, поэтому не стоит сосредотачиваться на их сюжете. 

Табу дня: нежелательно проводить день в праздности – звездам это может не понравиться

Цитата дня: "Все мы любим себя, больше чем других, но прислушиваемся к чужому мнению, больше чем к собственному" (Марк Аврелий).

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