Астрологический прогноз на 13 января

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда необходимо «ловить» благоприятный момент для работы над важными профессиональными проектами, которые обещают быть успешными во многих — прежде всего финансовом — отношениях.

Символ дня: утес.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: зеленый, оливковый, лаймовый.

Счастливые камни дня: бирюза, черная яшма.

За какую часть тела отвечает: зона подмышек, лимфатические узлы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу — его вмешательство поможет хоть немного «укоротить» их.

Питание дня: питание можно не ограничивать, но меру важно соблюдать.

Стрижка дня: от стрижки лучше воздержаться.

Сны дня: сны нынешней ночи показывают, насколько полно человек использует таланты, которыми наградили его родители и природа.

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к античным и языческим богам.

Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия — они вряд ли будут успешными.

Цитата дня: «Любовь — это когда центр Вселенной смещается и перемещается в кого-то другого» (Айрис Мердок).

