- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 190
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 13 января
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда необходимо «ловить» благоприятный момент для работы над важными профессиональными проектами, которые обещают быть успешными во многих — прежде всего финансовом — отношениях.
Символ дня: утес.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: зеленый, оливковый, лаймовый.
Счастливые камни дня: бирюза, черная яшма.
За какую часть тела отвечает: зона подмышек, лимфатические узлы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительными, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу — его вмешательство поможет хоть немного «укоротить» их.
Питание дня: питание можно не ограничивать, но меру важно соблюдать.
Стрижка дня: от стрижки лучше воздержаться.
Сны дня: сны нынешней ночи показывают, насколько полно человек использует таланты, которыми наградили его родители и природа.
Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к античным и языческим богам.
Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия — они вряд ли будут успешными.
Цитата дня: «Любовь — это когда центр Вселенной смещается и перемещается в кого-то другого» (Айрис Мердок).
Читайте также: