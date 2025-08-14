Астрологический прогноз на 14 августа

Слон / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно не только получать, но и максимально эффективно усваивать любую важную информацию.

Символ дня: слон.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный.

Счастливые камни дня: синяя яшма, голубой нефрит, янтарь.

За какую часть тела отвечает: хребет.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, тяжелы и продолжительны, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.

Питание дня: без нагрузки желудок может начать «есть» себя изнутри, поэтому ограничивать себя в пище нежелательно.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки.

Дачные работы дня: можно собирать поспевшие к этому времени корнеплоды и фрукты.

Магия и мистика дня: гадание даст ответ только на вопросы, связанные с финансами.

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими — особенно цветные.

Табу дня: нужно соблюдать осторожность, не допуская действий, которые могут стать причиной травм.

Цитата дня: «Возраст не защищает вас от любви, но любовь защищает вас от возраста» (Жанна Моро).

