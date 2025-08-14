- Дата публикации
Астрологический прогноз на 14 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно не только получать, но и максимально эффективно усваивать любую важную информацию.
Символ дня: слон.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный.
Счастливые камни дня: синяя яшма, голубой нефрит, янтарь.
За какую часть тела отвечает: хребет.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, тяжелы и продолжительны, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.
Питание дня: без нагрузки желудок может начать «есть» себя изнутри, поэтому ограничивать себя в пище нежелательно.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать поспевшие к этому времени корнеплоды и фрукты.
Магия и мистика дня: гадание даст ответ только на вопросы, связанные с финансами.
Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими — особенно цветные.
Табу дня: нужно соблюдать осторожность, не допуская действий, которые могут стать причиной травм.
Цитата дня: «Возраст не защищает вас от любви, но любовь защищает вас от возраста» (Жанна Моро).
