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Астрологический прогноз на 14 августа
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от новых начинаний сегодня необходимо отказаться — успехом они не увенчаются, так что не стоит даром тратить время и силы.
Символ дня: снежный барс.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый, золотистый.
Счастливые камни дня: авантюрин, карнеол.
За какую часть тела отвечает: голова, затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, тяжелы, продолжительны, и требуют немедленного обращения к врачу. Особое внимание нужно обратить на затылок и тазобедренные суставы, также велика вероятность травм, поэтому необходимо проявлять осторожность в отношении физических нагрузок.
Питание дня: рекомендуется легкая растительная пища.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — она может негативно сказаться на самочувствии и нанести вред здоровью.
Дачные работы дня: можно сажать многолетники, а также заготавливать семена для посева в следующем году.
Магия и мистика дня: удачными будут ритуалы, цель которых — энергетическая защита — как самого человека, так и его дома.
Сны дня: сны нынешней ночи редко сбываются, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу.
Табу дня: нельзя общаться с агрессивными людьми, а также рисковать имеющимися в наличии средствами.
Цитата дня: «У зависти не бывает праздников» (Фрэнсис Бэкон).
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