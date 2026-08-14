Астрологический прогноз на 14 августа

Снежный Барс / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

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Астрологический совет дня: от новых начинаний сегодня необходимо отказаться — успехом они не увенчаются, так что не стоит даром тратить время и силы.

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Символ дня: снежный барс.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый.

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Счастливые камни дня: авантюрин, карнеол.

За какую часть тела отвечает: голова, затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, тяжелы, продолжительны, и требуют немедленного обращения к врачу. Особое внимание нужно обратить на затылок и тазобедренные суставы, также велика вероятность травм, поэтому необходимо проявлять осторожность в отношении физических нагрузок.

Питание дня: рекомендуется легкая растительная пища.

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Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — она может негативно сказаться на самочувствии и нанести вред здоровью.

Дачные работы дня: можно сажать многолетники, а также заготавливать семена для посева в следующем году.

Магия и мистика дня: удачными будут ритуалы, цель которых — энергетическая защита — как самого человека, так и его дома.

Сны дня: сны нынешней ночи редко сбываются, поэтому не стоит принимать их близко к сердцу.

Табу дня: нельзя общаться с агрессивными людьми, а также рисковать имеющимися в наличии средствами.

Цитата дня: «У зависти не бывает праздников» (Фрэнсис Бэкон).

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