Астрологический прогноз на 14 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: мощная энергетика нынешнего дня несет негативный заряд, поэтому необходимо сдерживать подобные порывы у себя и не обращать внимание на всплески эмоций у других.

Символ дня: Крокодил Маккара.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: коричневый.

Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: обострившиеся хронических заболеваний: в необходимо лечиться по схеме, разработанной лечащим врачом.

Питание дня: необходимо отдать предпочтение вегетарианским продуктам, отказавшись от мяса и рыбы.

Стрижка дня: один из самых неудачных дней для стрижки.

Магия и мистика дня: магией могут заниматься только профессионалы в этой области.

Сны дня: сны нынешней ночи покажут, какая проблема существует у нас в отношениях с другими людьми.

Табу дня: нельзя позволять себе чересчур эмоционально реагировать на раздражители.

Цитата дня: «Лучший способ предсказать ваше будущее – создать его» (Авраам Линкольн).

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