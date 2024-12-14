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Астрологический прогноз на 14 декабря

Астрологический прогноз на 14 декабря

Крокодил Маккара - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: мощная энергетика нынешнего дня несет негативный заряд, поэтому необходимо сдерживать подобные порывы у себя и не обращать внимание на всплески эмоций у других. 

Символ дня: Крокодил Маккара. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: коричневый. 

Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы. 

Болезни дня: обострившиеся хронических заболеваний: в необходимо лечиться по схеме, разработанной лечащим врачом.

Питание дня: необходимо отдать предпочтение вегетарианским продуктам, отказавшись от мяса и рыбы. 

Стрижка дня: один из самых неудачных дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: магией могут заниматься только профессионалы в этой области. 

Сны дня: сны нынешней ночи покажут, какая проблема существует у нас в отношениях с другими людьми.  

Табу дня: нельзя позволять себе чересчур эмоционально реагировать на раздражители. 

Цитата дня: «Лучший способ предсказать ваше будущее – создать его» (Авраам Линкольн). 

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