- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 14 декабря
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда особенно успешными обещают быть финансовые дела, поэтому важно не упустить благоприятный момент.
Символ дня: Утес.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: бирюза, черная яшма.
За какую часть тела отвечает: область подмышек.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут принести серьезные осложнения, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: есть можно почти все, но — в умеренном количестве.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно обращаться с просьбами к языческим и античным богам.
Сны дня: сны нынешней ночи показывают, как человек распоряжается талантами, которыми наградили его родители и природе: использует он их в полную силу или не использует вообще.
Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия — лучше переждать пару дней.
Цитата дня: «Искусство — утешение тех, кто сломлен жизнью» (Винсент Ван Гог).
Читайте также:
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026-й и как он изменит нашу жизнь
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 8 по 14 декабря
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 8-14 декабря
Лунный гороскоп на 8-14 декабря: что рекомендуется делать в каждый день недели