Астрологический прогноз на 14 декабря

Утес / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда особенно успешными обещают быть финансовые дела, поэтому важно не упустить благоприятный момент.

Символ дня: Утес.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: бирюза, черная яшма.

За какую часть тела отвечает: область подмышек.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут принести серьезные осложнения, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: есть можно почти все, но — в умеренном количестве.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно обращаться с просьбами к языческим и античным богам.

Сны дня: сны нынешней ночи показывают, как человек распоряжается талантами, которыми наградили его родители и природе: использует он их в полную силу или не использует вообще.

Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия — лучше переждать пару дней.

Цитата дня: «Искусство — утешение тех, кто сломлен жизнью» (Винсент Ван Гог).

