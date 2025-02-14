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Астрологический прогноз на 14 февраля

Астрологический прогноз на 14 февраля

Виноградная гроздь - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для принятия важных профессиональных – и жизненных – решений. 

Символ дня: виноградная гроздь. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: желтый.  

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, цирконий, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, поэтому с лечением медлить не стоит.

Питание дня: можно позволить себе вредную пищу, но – в ограниченном количестве. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду. 

Магия и мистика дня: хороший день для создания талисманов и оберегов. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и исполняются на третий день. 

Табу дня: нельзя предаваться унынию.

Цитата дня: "Лучшая часть праздника – рассказы о том, как прошел праздник" (Чарльз Диккенс). 

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