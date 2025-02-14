Астрологический прогноз на 14 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для принятия важных профессиональных – и жизненных – решений.
Символ дня: виноградная гроздь.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: прозрачный аметист, цирконий, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, поэтому с лечением медлить не стоит.
Питание дня: можно позволить себе вредную пищу, но – в ограниченном количестве.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду.
Магия и мистика дня: хороший день для создания талисманов и оберегов.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и исполняются на третий день.
Табу дня: нельзя предаваться унынию.
Цитата дня: "Лучшая часть праздника – рассказы о том, как прошел праздник" (Чарльз Диккенс).
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