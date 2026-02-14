- Дата публикации
Астрологический прогноз на 14 февраля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо вернуться к решению старых бытовых проблем, взглянув на них под новым углом зрения – в таком случае можно рассчитывать на успех.
Символ дня: Скипетр.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, электрик.
Счастливые камни дня: изумруд, селенит.
За какую часть тела отвечает: ноги, голени.
Болезни дня: возможны проблемы с кровью, поэтому нежелательно ее сдавать.
Питание дня: из рациона нужно исключить картофель и цитрусовые.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки – она принесет человеку счастье и радость.
Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду.
Магия и мистика дня: в обрядах и ритуалах можно использовать магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому желательно их запомнить и проанализировать.
Табу дня: необходимо опасаться переохлаждения – нужно избегать сквозняов и одеваться по погоде.
Цитата дня: «Любовь, выражаемая в письме опасна, не говоря уже о ее бесполезности» (Александр Дюма (сын).
