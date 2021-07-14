Астрологический прогноз на 14 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день благоприятен для тех, кто уверен в своих силах и, невзирая на любые препятствия, идет к поставленной цели. Тем, кто сомневается в правильности совершаемых действий, лучше перенести их на другое время.

Символ дня: Единорог.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 5

Цвет дня: голубой.

Камни дня: бирюза, мрамор.

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут затянуться надолго и принести с собой серьезные осложнения, поэтому лечить их нужно сразу, не давая недугу войти в силу.

Слова дня: переход из одного состояния в другое, благоприятные перемены.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: можно признаваться в любви и делать предложение руки и сердца, а вот свадьбу и даже помолвку лучше перенести на другое время – в совместной жизни придется столкнуться с серьезными проблемами.

Мистика дня: можно проводить магические обряды на любовь и удачу в делах.

Табу дня: категорически воспрещается – как, впрочем, и в любой другой день – делать зло другим людям: бумеранг будет обладать огромной разрушительной силой.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются неоднозначные люди, которые всю жизнь колеблются между разными целями, которые они ставят перед собой – им просто трудно определиться с тем, чего они хотят на самом деле. Зато осознав, что должно стать основным занятием в их жизни, они могут достичь серьезных успехов в том направлении, которое в результате выбрали.

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