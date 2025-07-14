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Астрологический прогноз на 14 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда на удачу обречены любые дела, поэтому не стоит терять счастливый шанс преуспеть — прежде всего в профессии.
Символ дня: бабочка.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: спина, лопатки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому важно сразу же — с появлением первых симптомов — обратиться к врачу.
Питание дня: нужно отказаться от животной пищи, которая негативно отразится на самочувствии.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды, предназначенные как для немедленного употребления в пищу, так и для длительного хранения.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие магическую силу полудрагоценных камней.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — важно обратить на них внимание.
Табу дня: нужно опасаться высоты — даже несколько метров могут представлять собой опасность.
Цитата дня: «Сильный берет верх над миром, могущественный — над собой. Первое намного проще» (Го Можо).