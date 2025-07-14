Астрологический прогноз на 14 июля

Бабочка / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда на удачу обречены любые дела, поэтому не стоит терять счастливый шанс преуспеть — прежде всего в профессии.

Символ дня: бабочка.

Реклама

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.

Реклама

За какую часть тела отвечает: спина, лопатки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому важно сразу же — с появлением первых симптомов — обратиться к врачу.

Питание дня: нужно отказаться от животной пищи, которая негативно отразится на самочувствии.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Реклама

Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды, предназначенные как для немедленного употребления в пищу, так и для длительного хранения.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие магическую силу полудрагоценных камней.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — важно обратить на них внимание.

Табу дня: нужно опасаться высоты — даже несколько метров могут представлять собой опасность.

Реклама

Цитата дня: «Сильный берет верх над миром, могущественный — над собой. Первое намного проще» (Го Можо).