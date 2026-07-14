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Астрологический прогноз на 14 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: за новые дела браться не следует, на них не хватит сил, поэтому нужно завершать те, что были начаты ранее, а еще лучше – отдохнуть.
Символ дня: Лампада.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: бриллиант, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: головной мозг.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительным, поэтому чем раньше ы начнем лечение, тем лучше.
Питание дня: необходимо отказаться от острых специй и алкоголя.
Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки, поэтому – если есть такая возможность – нужно от нее отказаться.
Дачные работы дня: необходимо бороться с сорняками и вредителями.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу, особенно, если она сделана на одиночество.
Сны дня: о снах нынешней ночи нельзя никому рассказывать.
Табу дня: под запретом любое зло – даже на уровне замыслов.
Цитата дня: «Самое распространенное желание – отличаться от других» (Уильям Шекспир).
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