Астрологический прогноз на 14 июля

Горный хрусталь / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: за новые дела браться не следует, на них не хватит сил, поэтому нужно завершать те, что были начаты ранее, а еще лучше – отдохнуть.

Символ дня: Лампада.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: бриллиант, горный хрусталь.

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За какую часть тела отвечает: головной мозг.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут оказаться продолжительным, поэтому чем раньше ы начнем лечение, тем лучше.

Питание дня: необходимо отказаться от острых специй и алкоголя.

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки, поэтому – если есть такая возможность – нужно от нее отказаться.

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Дачные работы дня: необходимо бороться с сорняками и вредителями.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, особенно, если она сделана на одиночество.

Сны дня: о снах нынешней ночи нельзя никому рассказывать.

Табу дня: под запретом любое зло – даже на уровне замыслов.

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Цитата дня: «Самое распространенное желание – отличаться от других» (Уильям Шекспир).

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