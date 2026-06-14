Астрологический прогноз на 14 июня

Осьминог / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит начинать новые дела – они не только будут двигаться медленно, но и не увенчаются ожидаемым результатом.

Символ дня: Осьминог

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: пунцовый, красный, алый

Счастливые камни дня: черный жемчуг, белый опал.

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За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.

Болезни дня: велика вероятность обострения заболеваний, связанных с психическими состояниями: тем, у кого они существуют в анамнезе, нельзя пропускать прием назначенных врачом лекарств.

Питание дня: можно голодать, поститься и пробовать новые виды диет.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

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Дачные работы дня: можно стричь кусты и газоны, удалять нежелательные ветки и побеги.

Магия и мистика дня: гадать желательно только на самые важные темы – по пустякам карты лучше не беспокоить.

Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться мрачными и морально тяжелыми, но, являясь всего лишь отражением лунной энергии, ничего плохого не предвещают.

Табу дня: нежелательно разговаривать с незнакомцами

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Цитата дня: «Сон – бальзам природы» (Уильям Шекспир).

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