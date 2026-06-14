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Астрологический прогноз на 14 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит начинать новые дела – они не только будут двигаться медленно, но и не увенчаются ожидаемым результатом.
Символ дня: Осьминог
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: пунцовый, красный, алый
Счастливые камни дня: черный жемчуг, белый опал.
За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.
Болезни дня: велика вероятность обострения заболеваний, связанных с психическими состояниями: тем, у кого они существуют в анамнезе, нельзя пропускать прием назначенных врачом лекарств.
Питание дня: можно голодать, поститься и пробовать новые виды диет.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно стричь кусты и газоны, удалять нежелательные ветки и побеги.
Магия и мистика дня: гадать желательно только на самые важные темы – по пустякам карты лучше не беспокоить.
Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться мрачными и морально тяжелыми, но, являясь всего лишь отражением лунной энергии, ничего плохого не предвещают.
Табу дня: нежелательно разговаривать с незнакомцами
Цитата дня: «Сон – бальзам природы» (Уильям Шекспир).
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