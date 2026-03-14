- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 85
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 14 марта
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: новые дела – даже если они касаются дома и быта – лучше отложить, сегодня успеха от них ждать не приходится.
Символ дня: Черепаха.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, малахитовый.
Счастливые камни дня: тигровый и кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: заболевания нынешнего дня – даже если они покажутся вам незначительными – игнорировать нельзя: без лечения они могу осложниться.
Питание дня: можно ограничивать себя в питании, но только –в лечебных целях.
Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки, поэтому, если в ней нет неотложной необходимости, от нее лучше отказаться.
Магия и мистика дня: в решении важных вопросов необходимо руководствоваться интуицией.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими – они рассказывают о том, что произойдет с человеком в ближайшее время.
Табу дня: нужно опасаться воды – даже в небольшом ее количестве может таиться опасность.
Цитата дня: «Сплетни разносятся недоброжелателями, распространяются дураками, а верят в них только идиоты» (Омар Хайям).
