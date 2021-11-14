Астрологический прогноз на 14 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Поступки дня: чем бы человек ни занимался, главным для него должен быть не результат, а процесс – только в таком случае дела будут идти удачно.

Символ дня: огнедышащий дракон, огненный меч.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 2.

Цвет дня: малахитовый, изумрудный.

Камни дня: сердолик, опал, селенит.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: помимо обострения хронических заболеваний, могут дать о себе знать новые, на которые необходимо обратить пристальное внимание.

Афоризм дня: "Вижу цель, верю в себя, не замечаю препятствий".

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: необходимо внимательно относиться к близким людям – заботиться о них, опекать.

Мистика дня: можно гадать, а в магических обрядах использовать силу полудрагоценных камней.

Табу дня: упавшие столовые приборы могут свидетельствовать о приближающейся опасности, так что стоит покрепче держать их в руках.

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