Астрологический прогноз на 14 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Поступки дня: чем бы человек ни занимался, главным для него должен быть не результат, а процесс – только в таком случае дела будут идти удачно.
Символ дня: огнедышащий дракон, огненный меч.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 2.
Цвет дня: малахитовый, изумрудный.
Камни дня: сердолик, опал, селенит.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: помимо обострения хронических заболеваний, могут дать о себе знать новые, на которые необходимо обратить пристальное внимание.
Афоризм дня: "Вижу цель, верю в себя, не замечаю препятствий".
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: необходимо внимательно относиться к близким людям – заботиться о них, опекать.
Мистика дня: можно гадать, а в магических обрядах использовать силу полудрагоценных камней.
Табу дня: упавшие столовые приборы могут свидетельствовать о приближающейся опасности, так что стоит покрепче держать их в руках.
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