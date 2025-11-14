- Дата публикации
Астрологический прогноз на 14 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно начинать любые — даже самые масштабные — дела, они окажутся успешными.
Символ дня: Медведь.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: черная яшм, малахит.
За какую часть тела отвечает: область подмышек.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому не стоит тянуть с обращением к врачу.
Питание дня: важно включить в дневной рацион пищу, богатую белком: мясо, рыбу, молоко, йогурт, грибы, фасоль.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: время благоприятно для любых магических действий, но в особо сложных случаях лучше обратиться к специалистам в этом деле.
Сны дня: сны нынешней ночи дают понять, насколько эффективно мы распоряжаемся отпущенной нам свыше энергией.
Табу дня: нежелательно отправляться в поездки.
Цитата дня: «Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда якобы „надо“. Идти себе, идти, и ничего не бояться. У тебя все получится, правда» (Макс Фрай).
