Астрологический прогноз на 14 ноября

Журавли / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успех будет сопутствовать тем, кто работает не столько руками, сколько головой — день располагает к умственной деятельности.

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Символ дня: Журавли.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий, аквамарин.

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.

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За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если сразу же принять необходимые для лечения меры

Питание дня: питание может включать вредные продукты, главное — соблюдать чувство меры.

Стрижка дня: не самый лучшее время для стрижки — астрологи считают, что она ослабляет иммунитет. .

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Магия и мистика дня: моно практиковать любовную магию.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими, поэтому — в случае благоприятного сюжета — не стоит никому о них рассказывать.

Табу дня: нельзя отказывать в помощи окружающим людям.

Цитата дня: «Талантливый человек думает быстрее и правильнее других, гениальный же человек видит иной мир, чем все остальные» (Артур Шопенгауэр).

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