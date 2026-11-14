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Астрологический прогноз на 14 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: успех будет сопутствовать тем, кто работает не столько руками, сколько головой — день располагает к умственной деятельности.
Символ дня: Журавли.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: синий, аквамарин.
Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если сразу же принять необходимые для лечения меры
Питание дня: питание может включать вредные продукты, главное — соблюдать чувство меры.
Стрижка дня: не самый лучшее время для стрижки — астрологи считают, что она ослабляет иммунитет. .
Магия и мистика дня: моно практиковать любовную магию.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими, поэтому — в случае благоприятного сюжета — не стоит никому о них рассказывать.
Табу дня: нельзя отказывать в помощи окружающим людям.
Цитата дня: «Талантливый человек думает быстрее и правильнее других, гениальный же человек видит иной мир, чем все остальные» (Артур Шопенгауэр).
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