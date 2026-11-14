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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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38
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 14 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Журавли

Журавли / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: успех будет сопутствовать тем, кто работает не столько руками, сколько головой — день располагает к умственной деятельности.

Символ дня: Журавли.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий, аквамарин.

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если сразу же принять необходимые для лечения меры

Питание дня: питание может включать вредные продукты, главное — соблюдать чувство меры.

Стрижка дня: не самый лучшее время для стрижки — астрологи считают, что она ослабляет иммунитет. .

Магия и мистика дня: моно практиковать любовную магию.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими, поэтому — в случае благоприятного сюжета — не стоит никому о них рассказывать.

Табу дня: нельзя отказывать в помощи окружающим людям.

Цитата дня: «Талантливый человек думает быстрее и правильнее других, гениальный же человек видит иной мир, чем все остальные» (Артур Шопенгауэр).

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