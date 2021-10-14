Астрологический прогноз на 14 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день с ярко выраженной негативной энергетикой, поэтому важно максимально сократить влияние внешних факторов на внутренний мир. Лучше всего вообще остаться дома. Неблагоприятное время для бизнеса и финансовых операций – лучше перенести их на другой день.

Символ дня: летучая мышь.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 9

Цвет дня: оранжевый, коричневый.

Камни дня: черный жемчуг, александрит, серпентин, морион.

За какую часть тела отвечает: грудной отдел.

Болезни дня: велика вероятность пищевых отравлений, поэтому к качеству и свежести употребляемых продуктов необходимо подходить с большой осторожностью. Вследствие снижения иммунитета могут обостриться хронические заболеваний – необходимо вспомнить о мерах, предписанных лечащим врачом.

Слова дня: от хаоса к порядку.

Геометрическая фигура дня: треугольник.

Отношения дня: романтическое свидание, назначенное на этот день, может перерасти в серьезные и долговременные отношения.

Мистика дня: нежелательно гадать – это может негативным образом сказаться на жизненных событиях.

Табу дня: не рекомендуется отправляться на свидание с малознакомым человеком – это чревато неприятными неожиданностями.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, которые – в силу своего легковерия – могут стать жертвой мошенников всех мастей. Главная задача, которую они должны решить в жизни, состоит в том, чтобы научиться осторожности и осмотрительности.

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