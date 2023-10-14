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Астрологический прогноз на 14 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
152
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 14 октября

Черный жемчуг - камень дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: самый опасный лунный день, когда власть над человеком приобретают силы зла. Нельзя начинать никакие – даже самые мелкие и незначительные – дела. Из-за большой вероятности ссор и конфликтов общение с окружающими нужно свести к минимуму. 

Символ дня: Гидра. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: красный и черный. 

Счастливые камни дня: перламутр, змеевик, черный жемчуг. 

За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус. 

Болезни дня: могут обостриться ментальные недуги – такие как хандра и депрессия. Причиной обострения хронических заболеваний может стать снижение иммунитета, поэтому необходимо контролировать процессы, которые влияют на состояние здоровья и самочувствие – например, артериальным давлением и уровнем сахара в крови. 

Питание дня: питание должно быть умеренным, но резких движений в этом смысле – переход на пост, голодание или строгую диету – организм не примет, вместо пользы они принесут ему вред. 

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, отнимет последние силы, поэтому лучше от нее отказаться. 

Дачные работы дня: можно обрезать деревья и кусты, но обрезать при этом только засохшие ветки. 

Магия и мистика дня: гадание в этот день может искушать судьбу, поэтому от него нужно отказаться. 

Сны дня: сны нынешней ночи не имеют значения, поэтому, несмотря на кошмарный контекст, пугаться их не стоит. 

Табу дня: нежелательно общаться с незнакомыми людьми – неизвестно, к каким неприятностям это может привести. 

Цитата дня: «Интеллектуальные развлечения необходимы для нашего духовного здоровья» (Льюис Кэролл). 

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Дата публикации
Просмотры
152
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