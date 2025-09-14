Астрологический прогноз на 14 сентября

Цербер / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время разрушения прошлого ради будущего, неосторожное слово может стать причиной профессиональных неудач и конфликтов в личной жизни.

Символ дня: Цербер.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый.

Счастливые камни дня: черный нефрит

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: необходимо позаботиться о укреплении иммунитета: пропить курс витаминов, заниматься спортом, чаще гулять на свежем воздухе.

Питание дня: в рацион нужно включить как можно больше овощей и фруктов.

Стрижка дня: день, когда волосы лучше вообще не трогать, нежелательно даже расчесываться.

Дачные работы дня: корни растений сегодня лучше не трогать, чтобы не поранить.

Магия и мистика дня: можно переписывать свой гороскоп, что поможет изменить жизнь к лучшему.

Сны дня: сны нынешней ночи требуют грамотного толкования.

Табу дня: со случайными знакомыми лучше не общаться.

Цитата дня: «В отличие от шахмат, в жизни игра продолжается и после мата…» (Айзек Азимов).

