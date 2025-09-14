- Дата публикации
Астрологический прогноз на 14 сентября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время разрушения прошлого ради будущего, неосторожное слово может стать причиной профессиональных неудач и конфликтов в личной жизни.
Символ дня: Цербер.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый.
Счастливые камни дня: черный нефрит
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: необходимо позаботиться о укреплении иммунитета: пропить курс витаминов, заниматься спортом, чаще гулять на свежем воздухе.
Питание дня: в рацион нужно включить как можно больше овощей и фруктов.
Стрижка дня: день, когда волосы лучше вообще не трогать, нежелательно даже расчесываться.
Дачные работы дня: корни растений сегодня лучше не трогать, чтобы не поранить.
Магия и мистика дня: можно переписывать свой гороскоп, что поможет изменить жизнь к лучшему.
Сны дня: сны нынешней ночи требуют грамотного толкования.
Табу дня: со случайными знакомыми лучше не общаться.
Цитата дня: «В отличие от шахмат, в жизни игра продолжается и после мата…» (Айзек Азимов).
