Астрологический прогноз на 14 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание?
Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день предназначен для творчества – сегодня можно создать настоящие шедевры, главное, не бросать начатые в предыдущие дни проекты на полпути: необходимо дождаться времени, когда откроется второе дыхание и все дела начнут развиваться, как по маслу.
Символ дня: змея, кусающая себя за хвост.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 4.
Цвет дня: синий, индиго.
Камни дня: красный опал, рубин.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: недуги, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому важно сразу же приступать к их лечению. Хороший результат дадут операции по удалению родинок и пигментных пятен, а также омолаживающие процедуры.
Афоризм дня: "Судьба исправляет те наши недостатки, которые не мог бы исправить даже наш разум" (Ларошфуко).
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: брак, заключенный в этот день, ничего хорошего супругам не принесет, да и продлится недолго, поэтому, если есть такая возможность, лучше его перенести.
Мистика дня: время проработки кармы: желательно вспомнить неблаговидные поступки, совершенные в последнее время, и постараться их исправить.
Табу дня: не стоит осуществлять серьезные сделки, они чреваты ошибками и, как следствие, потерями.
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