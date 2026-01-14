Астрологический прогноз на 14 января

Яблоки / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день не подходит для активной деятельности поэтому его, несмотря на то что он выпадает на разгар рабочей недели, желательно провести в покое и уединении.

Символ дня: Молодильные яблоки.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.

Счастливые камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому медлить с лечением нежелательно.

Питание дня: можно голодать и поститься.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи можно называть вещими лишь отчасти — они анализируют сложившуюся в жизни ситуацию с прицелом на будущее.

Магия и мистика дня: гадание — особенно на картах Таро — даст ответ на важные вопросы.

Табу дня: опасность может представлять вода — хоть в бассейне, хоть в чашке.

Афоризм дня: «Нет греха, кроме глупости» (Оскар Уайльд).

