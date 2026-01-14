- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 42
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 14 января
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день не подходит для активной деятельности поэтому его, несмотря на то что он выпадает на разгар рабочей недели, желательно провести в покое и уединении.
Символ дня: Молодильные яблоки.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.
Счастливые камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому медлить с лечением нежелательно.
Питание дня: можно голодать и поститься.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Сны дня: сны нынешней ночи можно называть вещими лишь отчасти — они анализируют сложившуюся в жизни ситуацию с прицелом на будущее.
Магия и мистика дня: гадание — особенно на картах Таро — даст ответ на важные вопросы.
Табу дня: опасность может представлять вода — хоть в бассейне, хоть в чашке.
Афоризм дня: «Нет греха, кроме глупости» (Оскар Уайльд).
Читайте также: