Астрологический прогноз на 15 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно – и нужно – начинать работу над новыми проектами, а вот от начатых ранее дел лучше отказаться – сегодня они потребуют слишком много времени и усилий.
Символ дня: Ларец с сокровищами.
Стихия дня: Земля, Огонь.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: алый, красный, пурпурный.
Счастливые камни дня: гранатит, уваровит.
За какую часть тела отвечает: желудок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, требуют особого внимания: даже незначительное недомогание может привести к серьезным последствиям.
Питание дня: из-за риска пищевых отравлений к питанию необходимо относиться максимально осторожно.
Стрижка дня: день благоприятен для любых манипуляций с волосами.
Дачные работы дня: растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.
Магия и мистика дня: любые заговоры в этот день нужно читать вслух – так они окажутся максимально эффективными.
Сны дня: сны нынешней ночи позволяют найти ответы на вопросы, засевшие глубоко в подсознании.
Табу дня: необходимо отказаться от сидячего образа жизни – он негативно скажется на состоянии здоровья.
Цитата дня: «Ограниченность удовольствия только увеличивает его ценность» (Зигмунд Фрейд).
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