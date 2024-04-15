Астрологический прогноз на 15 апреля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно – и нужно – начинать работу над новыми проектами, а вот от начатых ранее дел лучше отказаться – сегодня они потребуют слишком много времени и усилий.

Символ дня: Ларец с сокровищами.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: алый, красный, пурпурный.

Счастливые камни дня: гранатит, уваровит.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, требуют особого внимания: даже незначительное недомогание может привести к серьезным последствиям.

Питание дня: из-за риска пищевых отравлений к питанию необходимо относиться максимально осторожно.

Стрижка дня: день благоприятен для любых манипуляций с волосами.

Дачные работы дня: растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.

Магия и мистика дня: любые заговоры в этот день нужно читать вслух – так они окажутся максимально эффективными.

Сны дня: сны нынешней ночи позволяют найти ответы на вопросы, засевшие глубоко в подсознании.

Табу дня: необходимо отказаться от сидячего образа жизни – он негативно скажется на состоянии здоровья.

Цитата дня: «Ограниченность удовольствия только увеличивает его ценность» (Зигмунд Фрейд).

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