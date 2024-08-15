Астрологический прогноз на 15 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для добрых дел – будучи осуществленными сегодня, они вернутся сторицей к тому, от кого исходят.

Символ дня: сердце.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны.

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому даже незначительные их симптомы нельзя игнорировать.

Питание дня: пост или разгрузочные дни помогут очистить организма от шлаков и токсинов.

Стрижка дня: стричь волосы нельзя.

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, черенковать и пасынковать растения и собирать семена для посадки в следующем году.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую и целительную сил воды

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются в течение недели.

Табу дня: нельзя проливать воду.

Цитата дня: "Давайте встречать друг друга с улыбкой, ведь улыбка – это начало любви" (Мать Тереза).

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