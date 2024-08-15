Астрологический прогноз на 15 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для добрых дел – будучи осуществленными сегодня, они вернутся сторицей к тому, от кого исходят.
Символ дня: сердце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны.
Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому даже незначительные их симптомы нельзя игнорировать.
Питание дня: пост или разгрузочные дни помогут очистить организма от шлаков и токсинов.
Стрижка дня: стричь волосы нельзя.
Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, черенковать и пасынковать растения и собирать семена для посадки в следующем году.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую и целительную сил воды
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются в течение недели.
Табу дня: нельзя проливать воду.
Цитата дня: "Давайте встречать друг друга с улыбкой, ведь улыбка – это начало любви" (Мать Тереза).
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