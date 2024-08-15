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Астрологический прогноз на 15 августа

Астрологический прогноз на 15 августа

Сердце - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для добрых дел – будучи осуществленными сегодня, они вернутся сторицей к тому, от кого исходят.

Символ дня: сердце. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны. 

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр. 

За какую часть тела отвечает: сердце. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому даже незначительные их симптомы нельзя игнорировать. 

Питание дня: пост или разгрузочные дни помогут очистить организма от шлаков и токсинов.

Стрижка дня: стричь волосы нельзя. 

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, черенковать и пасынковать растения и собирать семена для посадки в следующем году. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую и целительную сил воды

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются в течение недели. 

Табу дня: нельзя проливать воду.

Цитата дня: "Давайте встречать друг друга с улыбкой, ведь улыбка – это начало любви" (Мать Тереза). 

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