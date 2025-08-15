- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 268
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 15 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время, когда раздражительными – и даже агрессивными – могут стать даже самые спокойные люди – ими могут овладеть инстинкты, поэтому необходимо самим сохранять спокойствие, а к окружающим проявлять снисходительность.
Символ дня: Крокодил.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: оранжевый.
Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, могут оказаться тяжелыми и продолжительными, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу – он назначит лечение.
Питание дня: категорически нельзя переедать – это может стать причиной проблем с желудком.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: очень важно бережно отнестись к корням к корням растений – ни в коем случае нельзя их травмировать.
Магия и мистика дня: можно выставлять защиту против чужой зависти и злобы.
Сны дня: значение сна, который мы увидим нынешней нужно толковать с точностью наоборот.
Табу дня: любые конфликты – категорическое табу.
Цитата дня: «Умение мужественно преодолевать самого себя – вот что всегда казалось мне одним из самых величайших достижений , которыми может гордиться разумный человек» (Пьер Огюстен Бомарше).
Читайте также: