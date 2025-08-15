Астрологический прогноз на 15 августа

Крокодил / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время, когда раздражительными – и даже агрессивными – могут стать даже самые спокойные люди – ими могут овладеть инстинкты, поэтому необходимо самим сохранять спокойствие, а к окружающим проявлять снисходительность.

Символ дня: Крокодил.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: оранжевый.

Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, могут оказаться тяжелыми и продолжительными, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу – он назначит лечение.

Питание дня: категорически нельзя переедать – это может стать причиной проблем с желудком.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: очень важно бережно отнестись к корням к корням растений – ни в коем случае нельзя их травмировать.

Магия и мистика дня: можно выставлять защиту против чужой зависти и злобы.

Сны дня: значение сна, который мы увидим нынешней нужно толковать с точностью наоборот.

Табу дня: любые конфликты – категорическое табу.

Цитата дня: «Умение мужественно преодолевать самого себя – вот что всегда казалось мне одним из самых величайших достижений , которыми может гордиться разумный человек» (Пьер Огюстен Бомарше).

