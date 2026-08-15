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Астрологический прогноз на 15 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для любых начинаний, особенно если действовать без спешки, а также рассчитывать только на себя: ожидать помощи от других сегодня не приходится — все заняты решением своих проблем.
Символ дня: Древо познания добра и зла
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый изумрудный, малахитовый.
Счастливые камни дня: сардоникс, амазонит, нефрит, агат.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, предопределены снижением иммунитета, поэтому стоит принять меры по его укреплению. Поскольку недуги могут оказаться опасными, нельзя оставлять их без внимания — необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: пища нынешнего дня должна быть сытной, но легкой и умеренной:
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — она может вызвать внутренний дискомфорт, недовольство собой и тревогу.
Дачные работы дня: можно заниматься любой работой в саду и огороде, главное — делать это без спешки.
Магия и мистика дня: можно работать с родовыми связями, вспоминая о своих корнях, а также изготавливать защитные талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешнего лунного дня часто бывают вещими –они предупреждают о кармических ошибках, которые мы — с упорством, достойны лучшего применения — повторяем вслед за своими предками.
Табу дня: нельзя причинять вред природе — рубить деревья, ломать ветки и даже просто рвать цветы.
Цитата дня: «Кто не понимает твоего молчания, тот, пожалуй, и твоих слов не поймет» (Омар Хайям).
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