Астрологический прогноз на 15 августа

Дерево / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых начинаний, особенно если действовать без спешки, а также рассчитывать только на себя: ожидать помощи от других сегодня не приходится — все заняты решением своих проблем.

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Символ дня: Древо познания добра и зла

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: зеленый изумрудный, малахитовый.

Счастливые камни дня: сардоникс, амазонит, нефрит, агат.

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За какую часть тела отвечает: гортань.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, предопределены снижением иммунитета, поэтому стоит принять меры по его укреплению. Поскольку недуги могут оказаться опасными, нельзя оставлять их без внимания — необходимо сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: пища нынешнего дня должна быть сытной, но легкой и умеренной:

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — она может вызвать внутренний дискомфорт, недовольство собой и тревогу.

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Дачные работы дня: можно заниматься любой работой в саду и огороде, главное — делать это без спешки.

Магия и мистика дня: можно работать с родовыми связями, вспоминая о своих корнях, а также изготавливать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешнего лунного дня часто бывают вещими –они предупреждают о кармических ошибках, которые мы — с упорством, достойны лучшего применения — повторяем вслед за своими предками.

Табу дня: нельзя причинять вред природе — рубить деревья, ломать ветки и даже просто рвать цветы.

Цитата дня: «Кто не понимает твоего молчания, тот, пожалуй, и твоих слов не поймет» (Омар Хайям).

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