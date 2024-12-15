Астрологический прогноз на 15 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день неудачен для начала любых значимыхдел, нельзя также принимать важные решения и проводить серьезные бизнес-переговоры.
Символ дня: Крылатый шакал.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный.
Счастливые камни дня: морион, гагат, агат, изумруд.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому необходимо себя беречь.
Питание дня: в пищу можно употреблять даже так называемую вредную пищу, но делать это необходим в меру.
Стрижка дня: стричься в этот день не стоит.
Магия и мистика дня: можно читать духовную и эзотерическую литературу.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, нельзя их игнорировать.
Табу дня: нельзя играть в азартные игры – проигрыш гораздо вероятнее выигрыша.
Цитата дня: «Возраст – это то, что существует в наших мыслях. Если вы о нем не думаете – его нет» (Марк Твен).
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