Астрологический прогноз на 15 декабря

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день неудачен для начала любых значимыхдел, нельзя также принимать важные решения и проводить серьезные бизнес-переговоры.

Символ дня: Крылатый шакал.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный.

Счастливые камни дня: морион, гагат, агат, изумруд.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому необходимо себя беречь.

Питание дня: в пищу можно употреблять даже так называемую вредную пищу, но делать это необходим в меру.

Стрижка дня: стричься в этот день не стоит.

Магия и мистика дня: можно читать духовную и эзотерическую литературу.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, нельзя их игнорировать.

Табу дня: нельзя играть в азартные игры – проигрыш гораздо вероятнее выигрыша.

Цитата дня: «Возраст – это то, что существует в наших мыслях. Если вы о нем не думаете – его нет» (Марк Твен).

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