Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 15 декабря

Астрологический прогноз на 15 декабря

Крылатый шакал - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день неудачен для начала любых значимыхдел, нельзя также принимать важные решения и проводить серьезные бизнес-переговоры. 

Символ дня: Крылатый шакал. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный.

Счастливые камни дня: морион, гагат, агат, изумруд. 

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому необходимо себя беречь. 

Питание дня: в пищу можно употреблять даже так называемую вредную пищу, но делать это необходим в меру. 

Стрижка дня: стричься в этот день не стоит. 

Магия и мистика дня: можно читать духовную и эзотерическую литературу. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, нельзя их игнорировать. 

Табу дня: нельзя играть в азартные игры – проигрыш гораздо вероятнее выигрыша. 

Цитата дня: «Возраст – это то, что существует в наших мыслях. Если вы о нем не думаете – его нет» (Марк Твен). 

Читайте также: 

Оля Полякова выступила на "Музыкальной платформе Украины"

Оля Полякова выступила на "Музыкальной платформе Украины"

Похожие темы:

Следующая публикация