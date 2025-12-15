- Дата публикации
Астрологический прогноз на 15 декабря
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, несмотря на понедельник, не подходит для активной деятельности — как профессионального, так бытового характера, поэтому его желательно провести в покое, тишине, покое и — по возможности — уединении.
Символ дня: Черепаха.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.
Счастливые камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому нежелательно медлить лечением.
Питание дня: можно голодать, поститься, устраивать разгрузочные дни.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.
Магия и мистика дня: можно гадать на картах — они дадут ответ на любой вопрос.
Сны дня: сны нынешней ночи помогут проанализировать жизненную — или профессиональную — ситуацию.
Табу дня: необходимо опасаться воды — особенно это касается открытых водоемов, но и в остальных случаях надо соблюдать осторожность.
Цитата дня: «Тайна любви больше, чем тайна смерти» (Оскар Уайльд).