Астрологический прогноз на 15 декабря

Черепаха / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, несмотря на понедельник, не подходит для активной деятельности — как профессионального, так бытового характера, поэтому его желательно провести в покое, тишине, покое и — по возможности — уединении.

Символ дня: Черепаха.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный.

Счастливые камни дня: тигровый глаз, кошачий глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому нежелательно медлить лечением.

Питание дня: можно голодать, поститься, устраивать разгрузочные дни.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

Магия и мистика дня: можно гадать на картах — они дадут ответ на любой вопрос.

Сны дня: сны нынешней ночи помогут проанализировать жизненную — или профессиональную — ситуацию.

Табу дня: необходимо опасаться воды — особенно это касается открытых водоемов, но и в остальных случаях надо соблюдать осторожность.

Цитата дня: «Тайна любви больше, чем тайна смерти» (Оскар Уайльд).