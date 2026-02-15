ТСН в социальных сетях

Астрологический прогноз на 15 февраля

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Мила Королева
Кувшинка

Кувшинка / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любой проект, начатый в это время, обречен на успех, но касаться он, скорее всего, будет домашних дел.

Символ дня: Кувшинка.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: беломорит, белый опал.

За какую часть тела отвечает: глаза.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если не ждать, пока «само рассосется» и вовремя приступить к лечению.

Питание дня: очищать организм от шлаков и токсинов помогут травяные чаи и отвары, а также минеральная негазированная вода.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду.

Магия и мистика дня: желательно — при помощи специалистов — работать с чакрами и астральными телами.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают о будущем, поэтому важно обратить на них пристальное внимание.

Табу дня: нельзя ничего уничтожать, ломать и разрушать — наказание за это «прилетит» сразу же.

Цитата дня: «Собираясь в житейский путь, полезно захватить с собой огромный запас осторожности и снисходительности; первая предохранит от вреда и потерь, вторая — от споров и ссор» (Артур Шопенгауэр).

