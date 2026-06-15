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Астрологический прогноз на 15 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: занимаясь важными — прежде всего хозяйственными — делами, не стоит торопиться: чем меньше мы будет суетиться, тем лучше для конченого результата.
Символ дня: Рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый.
Счастливые камни дня: халцедон переливчатый, жадеит.
За какую часть тела отвечает: рот, зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти лунные сутки, проходят быстро, иногда даже не требуя серьезного вмешательства, единственное, чего нельзя игнорировать, — зубная боль. .
Питание дня: можно голодать и подбирать новую диету, главной трудностью дня станет необходимость усмирить свой аппетит, который, как назло, разойдется не на шутку.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — она может привлечь ссоры и конфликты.
Дачные работы дня: можно заниматься пересадкой, прививанием, укоренением и подкормкой растений.
Магия и мистика дня: хороший результат дадут ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но важную подсказку, касающуюся сложившейся в жизни ситуации, вполне могут дать.
Табу дня: нельзя проявлять раздражительность и агрессию
Цитата дня: «Кто смотрит наружу, видит лишь сны. Твое виденье станет ясным, только если ты сможешь заглянуть в свое сердце» (Карл Юнг).
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