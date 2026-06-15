Астрологический прогноз на 15 июня

Рог изобилия / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: занимаясь важными — прежде всего хозяйственными — делами, не стоит торопиться: чем меньше мы будет суетиться, тем лучше для конченого результата.

Символ дня: Рог изобилия.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый.

Счастливые камни дня: халцедон переливчатый, жадеит.

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За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти лунные сутки, проходят быстро, иногда даже не требуя серьезного вмешательства, единственное, чего нельзя игнорировать, — зубная боль. .

Питание дня: можно голодать и подбирать новую диету, главной трудностью дня станет необходимость усмирить свой аппетит, который, как назло, разойдется не на шутку.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — она может привлечь ссоры и конфликты.

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Дачные работы дня: можно заниматься пересадкой, прививанием, укоренением и подкормкой растений.

Магия и мистика дня: хороший результат дадут ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но важную подсказку, касающуюся сложившейся в жизни ситуации, вполне могут дать.

Табу дня: нельзя проявлять раздражительность и агрессию

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Цитата дня: «Кто смотрит наружу, видит лишь сны. Твое виденье станет ясным, только если ты сможешь заглянуть в свое сердце» (Карл Юнг).

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