Астрологический прогноз на 15 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит начинать новые дела, существует стопроцентная гарантия того, что они не заладятся, а завершать старые проекты и планировать очередные не только можно, но и нужно. Общаясь с окружающими необходимо сдерживать эмоции, которые могут привести к серьезному конфликту.

Символ дня: Химера.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: шоколадный, каштановый, коричневый.

Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит, сардер.

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: из-за ослабленного иммунитета человек рискует столкнуться как с новыми, так и с хроническими заболеваниями. Длится они – как в первом, так и во втором случае – будут долго, поэтому необходимо сразу же принимать меры.

Питание дня: мясо и рыбу желательно заменить молочными продуктами – прежде всего, творогом, а от спиртного и вовсе лучше отказаться.

Стрижка дня: сегодня нежелательно не только стричься, но и, расчесавшись утром, вообще прикасаться к волосам без крайней необходимости.

Дачные работы дня: обращаться с растениями необходимо аккуратно: если хотя бы чуть-чуть поранить корни, они погибнут.

Магия и мистика дня: можно улучшить свою жизнь, переписав гороскоп.

Сны дня: любые сюжеты снов нынешней ночи – отражение внутреннего состояния человека, поэтому кошмары, если таковые приснятся, должны его насторожить.

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию.

Афоризм дня: «Как много дел считались невозможными, пока они не были осуществлены» (Плиний Старший).

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