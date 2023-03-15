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Астрологический прогноз на 15 марта

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
478
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 15 марта

Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит начинать новые дела, существует стопроцентная гарантия того, что они не заладятся, а завершать старые проекты и планировать очередные не только можно, но и нужно. Общаясь с окружающими необходимо сдерживать эмоции, которые могут привести к серьезному конфликту. 

Символ дня: Химера. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: шоколадный, каштановый, коричневый. 

Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит, сардер. 

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы. 

Болезни дня: из-за ослабленного иммунитета человек рискует столкнуться как с новыми, так и с хроническими заболеваниями. Длится они – как в первом, так и во втором случае – будут долго, поэтому необходимо сразу же принимать меры. 

Питание дня: мясо и рыбу желательно заменить молочными продуктами – прежде всего, творогом, а от спиртного и вовсе лучше отказаться. 

Стрижка дня: сегодня нежелательно не только стричься, но и, расчесавшись утром, вообще прикасаться к волосам без крайней необходимости. 

Дачные работы дня: обращаться с растениями необходимо аккуратно: если хотя бы чуть-чуть поранить корни, они погибнут. 

Магия и мистика дня: можно улучшить свою жизнь, переписав гороскоп. 

Сны дня: любые сюжеты снов нынешней ночи – отражение внутреннего состояния человека, поэтому кошмары, если таковые приснятся, должны его насторожить. 

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию. 

Афоризм дня: «Как много дел считались невозможными, пока они не были осуществлены» (Плиний Старший). 

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Дата публикации
Просмотры
478
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