- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 134
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 15 марта
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нельзя приступать к реализации новых — особенно, финансовых — проектов: вместо прибыли они принесут убыток.
Символ дня: Трясина.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: голубой, жемчужный.
Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.
Болезни дня: лечить обострившиеся хронические заболевания необходимо, опираясь на прежние рекомендации врача.
Питание дня: в питании в этот день — впрочем, как и в любой другой –нужно соблюдать умеренность, заменив мясо рыбой и овощами.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно самостоятельно создавать талисманы и обереги, защищающие от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи показывают, в чем причина возникших в жизни проблем.
Табу дня: необходимо бороться с рассеянностью — с ее «помощью» легко можно попасть в неприятную ситуацию.
Цитата дня: «Страшно не то, что вас обманули или обокрали, а в том, что вы постоянно помните об этом» (Конфуций).
