Астрологический прогноз на 15 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Мила Королева
Кувшинка

Кувшинка / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: гармоничный, спокойный и светлый день, когда удаются любые дела, но только в том случае, если они направлены на достижение добрых и созидательных целей.

Символ дня: кувшинка.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: аметист, молочный опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: болезни нынешнего дня непродолжительны и не длятся долго, особенно если вовремя обратиться к врачу.

Питание дня: нельзя злоупотреблять острыми «горячительными» специями — перцем, горчицей, хреном, имбирем.

Стрижка дня: для стрижки день вполне благоприятен.

Дачные работы дня: можно удобрять почву и подкармливать растения.

Магия и мистика дня: хорошее время для заговоров на счастливую семейную жизнь.

Сны дня: сны нынешней ночи дадут важную информацию, касающуюся личных отношений — не стоит ею пренебрегать

Табу дня: ни в коем случае нельзя ничего разрушать, рвать или ломать.

Цитата дня: «Мир не может быть достигнут через насилие, он может быть обретен только через взаимопонимание» (Ральф Уолдо Эмерсон).

