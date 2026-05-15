- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 93
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 15 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: гармоничный, спокойный и светлый день, когда удаются любые дела, но только в том случае, если они направлены на достижение добрых и созидательных целей.
Символ дня: кувшинка.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лиловый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: аметист, молочный опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: болезни нынешнего дня непродолжительны и не длятся долго, особенно если вовремя обратиться к врачу.
Питание дня: нельзя злоупотреблять острыми «горячительными» специями — перцем, горчицей, хреном, имбирем.
Стрижка дня: для стрижки день вполне благоприятен.
Дачные работы дня: можно удобрять почву и подкармливать растения.
Магия и мистика дня: хорошее время для заговоров на счастливую семейную жизнь.
Сны дня: сны нынешней ночи дадут важную информацию, касающуюся личных отношений — не стоит ею пренебрегать
Табу дня: ни в коем случае нельзя ничего разрушать, рвать или ломать.
Цитата дня: «Мир не может быть достигнут через насилие, он может быть обретен только через взаимопонимание» (Ральф Уолдо Эмерсон).
Читайте также:
Меркурий в Близнецах с 17 мая до 1 июня 2026 года: что нас ждет в это время
Три знака Зодиака, которым необходимо быть осторожными в мае 2026 года