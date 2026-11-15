- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 123
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 15 ноября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: мощная энергия, которая будет переполнять нас в \тот день, может дать ложное ощущение всесильности — под его влиянием можно совершить серьезную ошибку.
Символ дня: Посох.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: сапфир, коралл.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому важно не только вовремя обратиться к врачу, но и точно следовать его рекомендациям. Питание дня: под запретом куриное мясо м яйца.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — считается, что она может стать причиной плохого самочувствия.
Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы на привлечение удачи в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи дадут ответ на важный жизненный вопрос, так что необходимо тщательно их проанализировать
Табу дня: общаясь с окружающими, необходимо взвешивать каждое слово.
Цитата дня: «Истинное красноречие — это умение сказать все, что нужно, и не больше, чем нужно» (Франсуа де Ларошфуко).
Читайте также:
Марс, Юпитер и Южный узел во Льве: какие исторические сценарии могут вернуться в ноябре 2026 года
Зодиакальный гороскоп на ноябрь 2026 года для всех 12 знаков