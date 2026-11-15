Астрологический прогноз на 15 ноября

Коралл / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: мощная энергия, которая будет переполнять нас в \тот день, может дать ложное ощущение всесильности — под его влиянием можно совершить серьезную ошибку.

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Символ дня: Посох.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: сапфир, коралл.

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За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому важно не только вовремя обратиться к врачу, но и точно следовать его рекомендациям. Питание дня: под запретом куриное мясо м яйца.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться — считается, что она может стать причиной плохого самочувствия.

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы на привлечение удачи в бизнесе и финансах.

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Сны дня: сны нынешней ночи дадут ответ на важный жизненный вопрос, так что необходимо тщательно их проанализировать

Табу дня: общаясь с окружающими, необходимо взвешивать каждое слово.

Цитата дня: «Истинное красноречие — это умение сказать все, что нужно, и не больше, чем нужно» (Франсуа де Ларошфуко).

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