Астрологический прогноз на 15 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: рекомендуется начинать новые дела, все они будут буквально обречены на успех, планировать свои будущие действия, открывать свой бизнес. Способствовать выполнению замыслов будет прилив мощной энергии, которого следует ожидать в это время. Можно проводить деловые переговоры, совершать финансовые сделки и заниматься благотворительностью. Не стоит спорить и выяснять отношения – конфликт может оказаться затяжным, не рекомендуется также отправляться в путешествия.

Символ дня: фонтан.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 1

Цвет дня: желтый, золотой, янтарный.

Камни дня: янтарь, оливин, хризолит.

За какую часть тела отвечает: кости груди.

Болезни дня: начавшиеся в этот день болезни быстро проходят, а состояние уже заболевших значительно улучшится.

Слова дня: семья, традиции, сила рода.

Геометрическая фигура дня: волнистые линии.

Отношения дня: можно объясняться в любви, а также делать и принимать предложения руки и сердца. Не стоит спорить и выяснять отношения – конфликт может оказаться затяжным.

Мистика дня: можно – и нужно – читать заговоры, направленные на привлечение удачи в бизнесе, торговле и финансах.

Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются обаятельные и доброжелательные люди, как магнитом привлекающие к себе окружающих, поэтому у них очень много друзей. В детстве и юности они – лучшие помощники родителям, а став взрослыми, приходят на помощь всем, кто в этом нуждается.

Гороскопы на октябрь 2021:

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