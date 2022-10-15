Астрологический прогноз на 15 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время, когда нельзя допускать сомнения – как в своих силах, так и в направлении своих действий: любое начинание окажется успешным. День также благоприятен для встреч, которые еще вчера – в силу непредсказуемости их результатов – были под запретом.
Символ дня: Орел.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: лопатки, плечи.
Болезни дня: велика вероятность травм, поэтому необходимо соблюдать осторожность при занятиях спортом и не поднимать тяжести. В случае плохого самочувствия нельзя заниматься самолечением – необходимо сразу же обратиться к врачу.
Сны дня: сны нынешней ночи позволяют посмотреть на себя со стороны и увидеть все свои ошибки.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Афоризм дня: «Только настойчивость приводит к цели» (Фридрих Шиллер).
Ангел-хранитель дня: Ламас – дарит независимость и самостоятельность.
Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы с помощью полудрагоценных камней и минералов.
Табу дня: опасность может нести в себя высота – нежелательно подниматься на верхние этажи зданий, особенно недостроенных и заброшенных.
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