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Астрологический прогноз на 15 октября

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Астрологический прогноз на 15 октября

Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: время, когда нельзя допускать сомнения – как в своих силах, так и в направлении своих действий: любое начинание окажется успешным. День также благоприятен для встреч, которые еще вчера – в силу непредсказуемости их результатов – были под запретом. 

Символ дня: Орел. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: лопатки, плечи.

Болезни дня: велика вероятность травм, поэтому необходимо соблюдать осторожность при занятиях спортом и не поднимать тяжести. В случае плохого самочувствия нельзя заниматься самолечением – необходимо сразу же обратиться к врачу. 

Сны дня: сны нынешней ночи позволяют посмотреть на себя со стороны и увидеть все свои ошибки. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Афоризм дня: «Только настойчивость приводит к цели» (Фридрих Шиллер). 

Ангел-хранитель дня: Ламас – дарит независимость и самостоятельность. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы с помощью полудрагоценных камней и минералов.

Табу дня: опасность может нести в себя высота – нежелательно подниматься на верхние этажи зданий, особенно недостроенных и заброшенных. 

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Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
299
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