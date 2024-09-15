Астрологический прогноз на 15 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: активные и решительные действия – даже если речь идет о хозяйственных и бытовых делах – успеха не принесут, поэтому от них лучше отказаться. Освободившееся время нужно посвятить «работе над ошибками»: переосмыслив события прошлого, можно будет понять, где допущен промах, и исправить его.

Символ дня: Круг.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: рубин, красный опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: велика вероятность заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Питание дня: нельзя поститься и голодать – желудок нуждается в нагрузке.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки

Дачные работы дня: собранный урожай неободимо сразу же употребить в пищу.

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к чудотворным иконам.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но над их расшифровкой придется поломать голову.

Табу дня: с деньгами нужно обращаться осторожно – не стоит тратить их без крайней необходимости.

Цитата дня: «Лучшая месть – это огромный успех» (Фрэнк Синатра).

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