Астрологический прогноз на 15 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: активные и решительные действия – даже если речь идет о хозяйственных и бытовых делах – успеха не принесут, поэтому от них лучше отказаться. Освободившееся время нужно посвятить «работе над ошибками»: переосмыслив события прошлого, можно будет понять, где допущен промах, и исправить его.
Символ дня: Круг.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: рубин, красный опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: велика вероятность заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.
Питание дня: нельзя поститься и голодать – желудок нуждается в нагрузке.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки
Дачные работы дня: собранный урожай неободимо сразу же употребить в пищу.
Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к чудотворным иконам.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но над их расшифровкой придется поломать голову.
Табу дня: с деньгами нужно обращаться осторожно – не стоит тратить их без крайней необходимости.
Цитата дня: «Лучшая месть – это огромный успех» (Фрэнк Синатра).
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