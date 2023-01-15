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Астрологический прогноз на 15 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
75
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 15 января

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: мощная энергетика нынешнего лунного дня несет негативный заряд, поэтому велика вероятность ссор и скандалов. Необходимо сдерживать подобные порывы у себя и не обращать внимания на всплески эмоций у других – уже завтра все изменится к лучшему. 

Символ дня: Макара (полурыба-полукрокодил). 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый. 

Счастливые камни дня: крокодилит, черный нефрит. 

За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний: необходимо лечиться по схеме, разработанной лечащим врачом. 

Питание дня: звезды советуют есть как можно меньше мяса и рыбы и как можно больше – молочных продуктов. 

Стрижка дня: не стоит стричься и осуществлять любые манипуляции с волосами. 

Магия и мистика дня: не стоит заниматься магическими действиями тем, кто не является профессионалом в этой области.

Сны дня: сновидения нынешней ночи могут обозначить проблему, существующую в отношениях с окружающими, и подсказать способы ее решения. 

Табу дня: необходимо сдерживать эмоции, которые, вырвавшись на поверхность, испортят отношения с окружающими людьми.

Ангел-хранитель дня: Батис – помогает достичь любых, даже самых сложных, целей. 

Афоризм дня: "Для успешного завершения задуманного дела скрывайте его, ибо у каждого обладателя блага есть завистник" (пророк Магомет). 

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Дата публикации
Просмотры
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