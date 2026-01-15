Астрологический прогноз на 15 января

Жаба / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день располагает к ссорам и конфликтам, поэтому очень важно сдерживать эмоции и ни с кем не спорить, даже если мы точно знаем, что правы.

Символ дня: жаба.

Реклама

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой, синий.

Счастливые камни дня: аурипигмент, коралл, хризопраз.

Реклама

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.

Болезни дня: необходимо максимально беречься от травм, поскольку они будут плохо поддаваться лечению.

Питание дня: можно садиться на диету, начинать пост и цикл лечебного голодания, а также устраивать разгрузочные дни.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Реклама

Сны дня: сны нынешней ночи открывают человеку глаза на его недостатки и подсказывают, как их исправить.

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы — как защитные, так и любовные.

Табу дня: необходимо избегать неорганизованности и рассеянности.

Цитата дня: «Осознание и знание того, что есть человек, с которым у тебя взаимопонимание, несмотря на разную форму обрамления мыслей, способно превратить жизнь на Земле в рай» (Иоганн Вольфганг Гете).

Реклама

Читайте также: