- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 187
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 15 января
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день располагает к ссорам и конфликтам, поэтому очень важно сдерживать эмоции и ни с кем не спорить, даже если мы точно знаем, что правы.
Символ дня: жаба.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: голубой, синий.
Счастливые камни дня: аурипигмент, коралл, хризопраз.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.
Болезни дня: необходимо максимально беречься от травм, поскольку они будут плохо поддаваться лечению.
Питание дня: можно садиться на диету, начинать пост и цикл лечебного голодания, а также устраивать разгрузочные дни.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Сны дня: сны нынешней ночи открывают человеку глаза на его недостатки и подсказывают, как их исправить.
Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы — как защитные, так и любовные.
Табу дня: необходимо избегать неорганизованности и рассеянности.
Цитата дня: «Осознание и знание того, что есть человек, с которым у тебя взаимопонимание, несмотря на разную форму обрамления мыслей, способно превратить жизнь на Земле в рай» (Иоганн Вольфганг Гете).
Читайте также: