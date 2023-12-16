Астрологический прогноз на 16 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно принимать важные – преимущественно личные – решения, которые предопределят нашу жизнь на месяц вперед.
Символ дня: Древо познания.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: зеленый, нефритовый, малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: зеленый нефрит, сардоникс, амазонит – он приносит в дом радость.
За какую часть тела отвечает: гортань.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, при отсутствии своевременного внимания и должного лечения могут перейти в хроническую стадию, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу.
Питание дня: жареным блюдам необходимо предпочесть тушеные и паровые.
Стрижка дня: стричься нежелательно.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу, делать отвороты, делать талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но предсказывают события, которые произойдут через несколько лет.
Табу дня: нельзя ничего разрушать и ломать, поэтому от первого этапа ремонта нужно отказаться.
Цитата дня: "Чтобы сделать разумный выбор, нужно прежде всего знать, без чего можно обойтись" (Иммануил Кант).
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