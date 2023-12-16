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Астрологический прогноз на 16 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Астрологический прогноз на 16 декабря

Зеленый нефрит - счастливый камень дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно принимать важные – преимущественно личные – решения, которые предопределят нашу жизнь на месяц вперед. 

Символ дня: Древо познания. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: зеленый, нефритовый, малахитовый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: зеленый нефрит, сардоникс, амазонит – он приносит в дом радость. 

За какую часть тела отвечает: гортань. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, при отсутствии своевременного внимания и должного лечения могут перейти в хроническую стадию, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу. 

Питание дня: жареным блюдам необходимо предпочесть тушеные и паровые. 

Стрижка дня: стричься нежелательно. 

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, делать отвороты, делать талисманы и обереги. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но предсказывают события, которые произойдут через несколько лет. 

Табу дня: нельзя ничего разрушать и ломать, поэтому от первого этапа ремонта нужно отказаться. 

Цитата дня: "Чтобы сделать разумный выбор, нужно прежде всего знать, без чего можно обойтись" (Иммануил Кант).

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Дата публикации
Просмотры
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