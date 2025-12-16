Астрологический прогноз на 16 декабря

Жаба / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нежелательно чересчур эмоционально реагировать на чужие замечания и особенно критику, а также хвастаться своими достижениями — реальными и мнимыми.

Символ дня: жаба.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: аквамарин.

Счастливые камни дня: аурипигмент, коралл, хризопраз.

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому очень важно не медлить с визитом к врачу.

Питание дня: можно вводить ограничения в питании — от разгрузочных дней до поста и лечебного голодания.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы, защищающие от любых житейских передряг

Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают человеку, какие недостатки мешают ему достичь жизненного успеха.

Табу дня: под строжайшим запретом — рассеянность и неорганизованность.

Цитата дня: «Если беды, о которой ты говоришь, можно избежать, то почему ты жалуешься? А если она неизбежна — тем более, какой смысл жаловаться?» (Сократ).

