Астрологический прогноз на 16 декабря
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нежелательно чересчур эмоционально реагировать на чужие замечания и особенно критику, а также хвастаться своими достижениями — реальными и мнимыми.
Символ дня: жаба.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: аквамарин.
Счастливые камни дня: аурипигмент, коралл, хризопраз.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому очень важно не медлить с визитом к врачу.
Питание дня: можно вводить ограничения в питании — от разгрузочных дней до поста и лечебного голодания.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно изготавливать амулеты и талисманы, защищающие от любых житейских передряг
Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают человеку, какие недостатки мешают ему достичь жизненного успеха.
Табу дня: под строжайшим запретом — рассеянность и неорганизованность.
Цитата дня: «Если беды, о которой ты говоришь, можно избежать, то почему ты жалуешься? А если она неизбежна — тем более, какой смысл жаловаться?» (Сократ).
