Астрологический прогноз на 16 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для новых начинаний, особенно если подойти к их реализации с творческой точки зрения. Успешными также обещают быть финансовые сделки, которые можно заключать без опасений.

Символ дня: колокол.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: золотой.

Счастливые камни дня: вороний и соколиный глаз, циркон, аметист.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.

Болезни дня: велика вероятность травм и вирусных заболеваний, поэтому необходимо максимально осторожно относиться к своему здоровью: двигаться, не торопясь, и реже бывать в местах большого скопления людей.

Афоризм дня: "Радоваться надо осторожно" (Франсуаза Саган).

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: день благоприятен для брака, особенно если молодожены давно живут вместе, а их решение продумано и взвешено.

Мистика и магия дня: можно создавать защитные обереги.

Табу дня: нельзя заниматься самокритикой и уж тем более самокопанием – это может негативно сказаться на жизненных событиях.

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