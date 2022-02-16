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Астрологический прогноз на 16 февраля

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Астрологический прогноз на 16 февраля

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для новых начинаний, особенно если подойти к их реализации с творческой точки зрения. Успешными также обещают быть финансовые сделки, которые можно заключать без опасений. 

Символ дня: колокол. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: золотой. 

Счастливые камни дня: вороний и соколиный глаз, циркон, аметист. 

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки. 

Болезни дня: велика вероятность травм и вирусных заболеваний, поэтому необходимо максимально осторожно относиться к своему здоровью: двигаться, не торопясь, и реже бывать в местах большого скопления людей. 

Афоризм дня: "Радоваться надо осторожно" (Франсуаза Саган). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Брак и отношения дня: день благоприятен для брака, особенно если молодожены давно живут вместе, а их решение продумано и взвешено. 

Мистика и магия дня: можно создавать защитные обереги. 

Табу дня: нельзя заниматься самокритикой и уж тем более самокопанием – это может негативно сказаться на жизненных событиях. 

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