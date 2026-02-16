ТСН в социальных сетях

Астрологический прогноз на 16 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Осьминог

Осьминог / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на начало рабочей недели, не стоит приступать к работе над новыми проектами — успешными они не будут.

Символ дня: осьминог.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: черный жемчуг, перламутр.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.

Болезни дня: велика вероятность обострения психических заболеваний: людям, которые от них страдают, необходимо вспомнить о прописанных врачом лекарствах.

Питание дня: в питании необходима умеренность, от мясных продуктов и алкогольных напитков лучше отказаться.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду.

Магия и мистика дня: астрологи советуют отказаться от гадания — как минимум оно окажется бесполезным, а как максимум — опасным.

Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не содержат, так что не стоит обращать на них внимания.

Табу дня: нежелательно строить планы на будущее — можно допустить серьезную ошибку.

Цитата дня: «Тот, кто в тебе нашел счастье, твой. Все остальные — гости» (Джалаледдин Руми).

