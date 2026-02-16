- Дата публикации
Астрологический прогноз на 16 февраля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на начало рабочей недели, не стоит приступать к работе над новыми проектами — успешными они не будут.
Символ дня: осьминог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: черный жемчуг, перламутр.
За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.
Болезни дня: велика вероятность обострения психических заболеваний: людям, которые от них страдают, необходимо вспомнить о прописанных врачом лекарствах.
Питание дня: в питании необходима умеренность, от мясных продуктов и алкогольных напитков лучше отказаться.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду.
Магия и мистика дня: астрологи советуют отказаться от гадания — как минимум оно окажется бесполезным, а как максимум — опасным.
Сны дня: сны нынешней ночи полезной информации не содержат, так что не стоит обращать на них внимания.
Табу дня: нежелательно строить планы на будущее — можно допустить серьезную ошибку.
Цитата дня: «Тот, кто в тебе нашел счастье, твой. Все остальные — гости» (Джалаледдин Руми).
