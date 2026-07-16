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Астрологический прогноз на 16 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приниматься за работу над любыми рабочими проектами, но бдт лучше если мы приурочим их к второй половине дня.
Символ дня: Леопард перед прыжком.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: янтарный, медовый, желтый.
Счастливые камни дня: рубин, «золотой песок».
За какую часть тела отвечает: голова, затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут затянуться надолго, поэтому очень важно сразу же приступить к лечению.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса, заменив его овощами и зеленью.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — преобразиться она все равно не даст.
Дачные работы дня: можно собирать урожай созревших к этому времени фруктов — как для хранения, так и для срочного употребления в пищу.
Магия и мистика дня: день благоприятен для сбора трав, которые можно будет использовать в магических ритуалах.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, поэтому можно не искать в них особого смысла.
Табу дня: под запретом находится агрессия, даже если она является ответом на чужое недоброжелательство.
Цитата дня: «Любовь так коротка, а попытки забыть ее так протяжны» (Пабло Неруда).
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