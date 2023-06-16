Астрологический прогноз на 16 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: удачными окажутся любые начинания, поэтому не стоит упускать благоприятный шанс преуспеть в любой сфере жизни, но особенно успешным окажутся бизнес и финансы.

Символ дня: лотос.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: белый, лиловый, сиреневый, лавандовый.

Счастливые камни дня: аметист, плазма, молочный опал.

За какую часть тела отвечает: глаза, сердечно-сосудистая система.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний – особенно связанных с работой сердечно-сосудистой системы, поэтому необходимо контролировать артериальное давление и – в случае его критического повышения или понижения – принимать предписанные врачом меры. Важно также беречь зрение: не сидеть долго за компьютером и не читать при плохом освещении.

Питание дня: не рекомендуется перегружать желудок – необходимо соблюдать умеренность в питании. Под запретом находятся мясо и злаки в любом виде, их нужно заменить овощами, фруктами, орехами и зеленью.

Стрижка дня: один из самых благоприятных дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно только сажать и сеять, ни в коем случае нельзя ничего рвать, выкапывать и спиливать.

Магия и мистика дня: день благоприятен для женской магии – приворотов и отворотов, а также охраны домашнего очага.

Сны дня: сны нынешней ночи не стоит воспринимать серьезно – они пусты и неинформативны.

Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать – наказание не заставит себя долго ждать.

Цитата дня: "Измени отношение к вещам, которые тебя беспокоят, и ты будешь от них в безопасности" (Марк Аврелий).

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