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Астрологический прогноз на 16 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: первую половину дня желательно посвятить разработке планов на последующий лунный месяц, вторую — их постепенной и поэтапной реализации.
Символ дня: рыба с открытой пастью
Стихия дня: Земля.
Счастливый цвет дня: каштановый, коричневый, кофейный.
Счастливые камни дня: жадеит, халцедон, агат переливчатый.
За какую часть тела отвечает: ротовая полость.
Болезни дня: при малейших проблемах с ротовой полостью необходим сразу же посетить стоматолога.
Питание дня: можно голодать и поститься.
Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно пересаживать и прививать плодовые деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: желательно развивать способности к ясновидению.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, не сбываются, так что делать из них далеко идущие выводы не стоит.
Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию — последствия такого общения могут оказаться непредсказуемыми.
Цитата дня: «Прошлого больше нет, будущее еще не пришло. Помните, что ваша жизнь происходит прямо сейчас» (Экхарт Толле).
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