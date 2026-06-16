Астрологический прогноз на 16 июня

Рыба с открытой пастью / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: первую половину дня желательно посвятить разработке планов на последующий лунный месяц, вторую — их постепенной и поэтапной реализации.

Символ дня: рыба с открытой пастью

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Стихия дня: Земля.

Счастливый цвет дня: каштановый, коричневый, кофейный.

Счастливые камни дня: жадеит, халцедон, агат переливчатый.

За какую часть тела отвечает: ротовая полость.

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Болезни дня: при малейших проблемах с ротовой полостью необходим сразу же посетить стоматолога.

Питание дня: можно голодать и поститься.

Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами нужно отказаться.

Дачные работы дня: можно пересаживать и прививать плодовые деревья и кустарники.

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Магия и мистика дня: желательно развивать способности к ясновидению.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, не сбываются, так что делать из них далеко идущие выводы не стоит.

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию — последствия такого общения могут оказаться непредсказуемыми.

Цитата дня: «Прошлого больше нет, будущее еще не пришло. Помните, что ваша жизнь происходит прямо сейчас» (Экхарт Толле).

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