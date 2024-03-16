Астрологический прогноз на 16 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно бороться за правду, восстанавливать справедливость и защищать невинно обиженных.
Символ дня: роза ветров.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лавандовый, гиацинтовый.
Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: необходимо укреплять иммунитет – это позволит избежать заболеваний, которыми человек может заразиться в этот день.
Питание дня: день благоприятен для начала любой диеты.
Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.
Дачные работы дня: можно выполнять любые запланированные ранее садовые работы.
Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы и обереги для успехов в работе и бизнесе, а также привлечения финансовой удачи.
Сны дня: сны нынешней ночи указывают на поступки, которые обязательно нужно осуществить, несмотря на то, что на первый взгляд может казаться неприятным.
Табу дня: плохой приметой может стать употребление в пищу куриного мяса и яиц.
Цитата дня: "Ошибка, дорогой Брут, не в наших звездах, а в нас самих" (Уильям Шекспир).
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