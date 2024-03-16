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Астрологический прогноз на 16 марта

Астрологический прогноз на 16 марта

Роза ветров - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно бороться за правду, восстанавливать справедливость и защищать невинно обиженных.

Символ дня: роза ветров. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый, лавандовый, гиацинтовый. 

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт.

За какую часть тела отвечает: легкие. 

Болезни дня: необходимо укреплять иммунитет – это позволит избежать заболеваний, которыми человек может заразиться в этот день.  

Питание дня: день благоприятен для начала любой диеты.

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.

Дачные работы дня: можно выполнять любые запланированные ранее садовые работы. 

Магия и мистика дня: можно изготавливать талисманы и обереги для успехов в работе и бизнесе, а также привлечения финансовой удачи. 

Сны дня: сны нынешней ночи указывают на поступки, которые обязательно нужно осуществить, несмотря на то, что на первый взгляд может казаться неприятным. 

Табу дня: плохой приметой может стать употребление в пищу куриного мяса и яиц. 

Цитата дня: "Ошибка, дорогой Брут, не в наших звездах, а в нас самих" (Уильям Шекспир). 

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