Астрологический прогноз на 16 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: занимаясь делами, важно избегать монотонной рутинной работы.

Символ дня: Кубок с вином.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, цирконий, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, поэтому не стоит затягивать с их лечением.

Питание дня: можно позволить себе вредную пищу и сухое вино, но, разумеется, в меру.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они сбываются на третий день.

Табу дня: нельзя грустить и испытывать недовольство жизнью.

Цитата дня: «Самые яркие вспышки радости у нас обычно возникают от неожиданной вспышки» (Сэмуэл Джонсон).

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