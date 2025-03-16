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Астрологический прогноз на 16 марта

Астрологический прогноз на 16 марта

Кубок с вином - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: занимаясь делами, важно избегать монотонной рутинной работы. 

Символ дня: Кубок с вином. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: желтый. 

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, цирконий, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, поэтому не стоит затягивать с их лечением. 

Питание дня: можно позволить себе вредную пищу и сухое вино, но, разумеется, в меру. 

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться. 

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ. 

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они сбываются на третий день.

Табу дня: нельзя грустить и испытывать недовольство жизнью. 

Цитата дня: «Самые яркие вспышки радости у нас обычно возникают от неожиданной вспышки» (Сэмуэл Джонсон). 

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