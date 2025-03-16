Астрологический прогноз на 16 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: занимаясь делами, важно избегать монотонной рутинной работы.
Символ дня: Кубок с вином.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: прозрачный аметист, цирконий, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, поэтому не стоит затягивать с их лечением.
Питание дня: можно позволить себе вредную пищу и сухое вино, но, разумеется, в меру.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они сбываются на третий день.
Табу дня: нельзя грустить и испытывать недовольство жизнью.
Цитата дня: «Самые яркие вспышки радости у нас обычно возникают от неожиданной вспышки» (Сэмуэл Джонсон).
Читайте также:
- Гороскоп любви на март 2025 года
- Зодиакальный гороскоп на март 2025 года для всех 12 знаков
- Ретроградная Венера с 3 марта по 15 апреля 2025 года: что нас ждет в это время
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 10-16 марта
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 10-16 марта