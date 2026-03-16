Астрологический прогноз на 16 марта
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые идеи нынешнего дня, какой бы жизненной сферы они ни касались, заслуживают внимания, но воплощать их в жизнь сегодня не стоит.
Символ дня: трезубец.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: темно-синий, индиго.
Счастливые камни дня: изумруд, адуляр.
За какую часть тела отвечает: ноги, щиколотки и ступни.
Болезни дня: велика вероятность проблем с кровеносной и лимфатической системой, из-за чего необходимо обратиться к профильным врачам — сосудистому хирургу или флебологу.
Питание дня: от цитрусовых и картофеля звезды советуют отказаться.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: не рекомендуется пикировать рассаду.
Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии, но делать насильственнее привороты не рекомендуется — за это можно понести наказание.
Сны дня: сны нынешнего дня являются вещими и рассказывают о ближайшем будущем.
Табу дня: ни в коем случае нельзя допускать переохлаждения — это чревато серьезными воспалительными процессами.
Цитата дня: «Люди не умеют быть ни совсем хорошими, ни совсем плохими» (Николо Макиавелли).
