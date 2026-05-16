Астрологический прогноз на 16 мая

Третий глаз

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: приступать к работе над новыми делами не рекомендуется: в первой его половинке на пути успеха встанет раздражительность и агрессия, во второй — упадок сил. Но можно — и нужно — планировать как профессиональное, так и личную жизнь, где найдется место не только реальности, но и фантазиям и даже мечтам.

Символ дня: Третий глаз.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: алый, красный, черный.

Счастливые камни дня: кварц, горный хрусталь, бриллиант.

За какую часть тела отвечает: лицевая часть головы, головной мозг.

Болезни дня: велика вероятность проблем с головным мозгом и желудочно-кишечным трактом, также существует опасность подхватить инфекцию.

Питание дня: необходимо отказаться от острой и горячей пищи, а вредные — прежде всего, жирные и мясные — продукты необходимо заменить овощами и фруктами, также желательно включить в рацион травяные чаи без сахара.

Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется.

Дачные работы дня: можно заниматься уборкой дачного участка, обрезкой сухих веток, борьбой с вредителями.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз, создавать защитные талисманы и обереги. Гадание — как при помощи гадалки, так и самостоятельное — может дать ответ на важный вопрос.

Сны дня: увидев неприятный сон, нужно постараться тут же о нем забыть или хотя бы никому о нем не рассказывать, тогда он не сбудется.

Табу дня: нельзя замышлять плохое против другого человека — любой негатив вернетсяк тому, от кого исходит.

Цитата дня: «Как ни коротки слова „да“ и „нет“, они требуют тщательного размышления» (Пифагор).

