Астрологический прогноз на 16 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Поступки дня: поскольку нынешний день связан с прошлым, можно – и нужно – делать все, что так или иначе имеет к нему отношение: встречаться со старыми знакомыми и друзьями, мириться с теми, с кем давным-давно рассорились (если, конечно, в этом есть необходимость), а также анализировать совершенные ранее поступки и делать важные – руководящие – выводы из своих ошибок.
Символ дня: колесо.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 4.
Цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.
Камни дня: рубин, опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: циркуляция крови становится более интенсивнее, чем обычно, поэтому можно давать организму серьезную физическую нагрузку – больше других приветствуются занятия спортом. Болезни, начавшиеся в этот день, скорее всего, окажутся продолжительными, поэтому не стоит тянуть с консультацией у врача.
Афоризм дня: большой путь начинается с маленького шага.
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: день неблагоприятен для свадьбы – совместная жизнь окажется непродолжительной и не очень счастливой.
Мистика дня: другим оракулам в этот день нужно предпочесть руны – они расскажут всю правду не только о прошлом, но и о будущем.
Табу дня: необходимо отказаться от серьезных сделок – они могут оказаться неудачными.
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