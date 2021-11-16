Астрологический прогноз на 16 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Поступки дня: поскольку нынешний день связан с прошлым, можно – и нужно – делать все, что так или иначе имеет к нему отношение: встречаться со старыми знакомыми и друзьями, мириться с теми, с кем давным-давно рассорились (если, конечно, в этом есть необходимость), а также анализировать совершенные ранее поступки и делать важные – руководящие – выводы из своих ошибок.

Символ дня: колесо.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 4.

Цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.

Камни дня: рубин, опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: циркуляция крови становится более интенсивнее, чем обычно, поэтому можно давать организму серьезную физическую нагрузку – больше других приветствуются занятия спортом. Болезни, начавшиеся в этот день, скорее всего, окажутся продолжительными, поэтому не стоит тянуть с консультацией у врача.

Афоризм дня: большой путь начинается с маленького шага.

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: день неблагоприятен для свадьбы – совместная жизнь окажется непродолжительной и не очень счастливой.

Мистика дня: другим оракулам в этот день нужно предпочесть руны – они расскажут всю правду не только о прошлом, но и о будущем.

Табу дня: необходимо отказаться от серьезных сделок – они могут оказаться неудачными.

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